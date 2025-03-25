В Петербурге Россельхознадзор изъял 864 кг фальсификата из «Светофора»

Россельхознадзор завершил обширную проверку супермаркетов сети «Светофор» в Петербурге и Ленобласти. С января по март 2025 года были выявлены серьезные нарушения в обороте продукции животного происхождения, включая продажу фальсифицированных товаров и нарушения ветеринарных и технических регламентов.