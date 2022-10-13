Вечерняя Москва

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Кулеба признался, что Украина готовила контрнаступление с США и Великобританией

Кулеба признался, что Украина готовила контрнаступление с США и Великобританией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) рассказал, что контрнаступление на юге Украины готовилось вместе с Соединенными Штатами и Великобританией.

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