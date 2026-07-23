Рубио: для остановки войны на Украине нужны новые идеи, а не «дух Анкориджа» Так называемый «дух Анкориджа» больше не работает, для достижения ми.
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Рубио: для остановки войны на Украине нужны новые идеи, а не «дух Анкориджа» Так называемый «дух Анкориджа» больше не работает, для достижения ми.
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