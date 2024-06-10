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Профессор Самуэли: в НАТО ошибочно считают, что смогут легко победить Россию

Профессор Самуэли: в НАТО ошибочно считают, что смогут легко победить Россию

Профессор Самуэли: в НАТО ошибочно считают, что смогут легко победить Россию AlexCoderПрофессор Самуэли: в НАТО ошибочно считают, что смогут легко победить Россию AlexCoder Глупость альянса может дорого стоить миру Многие западные политики всеми силами работают на эскалацию ситуации на международной арене.

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