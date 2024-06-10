Профессор Самуэли: в НАТО ошибочно считают, что смогут легко победить Россию AlexCoderПрофессор Самуэли: в НАТО ошибочно считают, что смогут легко победить Россию AlexCoder Глупость альянса может дорого стоить миру Многие западные политики всеми силами работают на эскалацию ситуации на международной арене.