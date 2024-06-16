Поздравляем фельдшара Староаннинского ФАП Волынкину Ольгу Ивановну с днём медика! Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и успехов в работе.
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Поздравляем фельдшара Староаннинского ФАП Волынкину Ольгу Ивановну с днём медика! Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и успехов в работе.