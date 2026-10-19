С пятницы по воскресенье восемь жителей Иркутской области лишились своих сбережений, в совокупности потеряв более 3 миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
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