Глава ФБР отказался увольнять всех сотрудников, занимавшихся делом в отношении Трампа

Исполняющий обязанности директора Федерального бюро расследований (ФБР) Брайан Дрискол отказался выполнять распоряжение Минюста США по увольнению агентов, причастных к расследованию дела о штурме Капитолия в январе 2021 года, телеканал NBC со ссылкой на сотрудников спецслужбы.
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