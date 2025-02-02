Глава ФБР отказался увольнять всех сотрудников, занимавшихся делом в отношении Трампа

Исполняющий обязанности директора Федерального бюро расследований (ФБР) Брайан Дрискол отказался выполнять распоряжение Минюста США по увольнению агентов, причастных к расследованию дела о штурме Капитолия в январе 2021 года, телеканал NBC со ссылкой на сотрудников спецслужбы.