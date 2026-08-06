Yemen War Reignites As Houthis Intensify Saudi Shipping Attacks, Ground Assault, With Hormuz Deal 'Close' Deal Details: US-Israeli vessels Banned from Hormuz (Fars) Iranian state media (Fars) has issued details of the Iran-Omani draft plan for transit rules through the Strait of Hormuz and the Persian Gulf.
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