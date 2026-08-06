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Zero Hedge

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Yemen War Reignites As Houthis Intensify Saudi Shipping Attacks, Ground Assault, With Hormuz Deal 'Close'

Yemen War Reignites As Houthis Intensify Saudi Shipping Attacks, Ground Assault, With Hormuz Deal 'Close'

Yemen War Reignites As Houthis Intensify Saudi Shipping Attacks, Ground Assault, With Hormuz Deal 'Close' Deal Details: US-Israeli vessels Banned from Hormuz (Fars) Iranian state media (Fars) has issued details of the Iran-Omani draft plan for transit rules through the Strait of Hormuz and the Persian Gulf.

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