Федоров заявил о растущем прагматизме абитуриентов в России

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил рост прагматизма среди абитуриентов при выборе профессии. Государство способствует увеличению числа инженеров, что связано с глобальным кризисом стоимости жизни, влияющим на повышение интереса к инженерным и ИТ-направлениям.