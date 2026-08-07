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Царьград

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Федоров заявил о растущем прагматизме абитуриентов в России

Федоров заявил о растущем прагматизме абитуриентов в России

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил рост прагматизма среди абитуриентов при выборе профессии. Государство способствует увеличению числа инженеров, что связано с глобальным кризисом стоимости жизни, влияющим на повышение интереса к инженерным и ИТ-направлениям.

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