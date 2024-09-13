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Украине дали добро бить по России ракетами Storm Shadow с американскими навигационными данными

Украине дали добро бить по России ракетами Storm Shadow с американскими навигационными данными

Bloomberg сообщает, что правительства США и Великобритании в первую очередь обсуждают возможность позволить Украине использовать британские Storm Shadow с американскими навигационными данными для нанесения дальних ударов по территории России.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Передача ракет России была опровергнута, в том числе и иранской стороной. Но им эти опровержения и не нужны. Главное сказать ложь, а потом на неё же и накручивать. Это их политика и хватит опровергать, не надоело. Да поставили и что, у Ирана нет права на свои решения? А они ударят и по Москве и не будут оправдываться. А вот посмеем ли мы, посмотрим! Путин своё слово сказал и правильно сказал, одобряю!!!
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