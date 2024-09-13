Украине дали добро бить по России ракетами Storm Shadow с американскими навигационными данными

Bloomberg сообщает, что правительства США и Великобритании в первую очередь обсуждают возможность позволить Украине использовать британские Storm Shadow с американскими навигационными данными для нанесения дальних ударов по территории России.
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