Формирования киевского режима сегодня утром нанесли очередной неизбирательный удар по Белгороду. По предварительным данным, по мирным жителям работала РСЗО «Вампир» (чешская модификация «Града», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
ВСУ нанесли варварский удар по утреннему Белгороду
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гарибян Сусанна
Немедленно нанести ответный удар и снести район откуда прилетело до основания.
Ответить
14 час.
VC
Vasilii Chitin
А Путин ещё когда говорил, что отодвинет ВСУ на дистанцию недосягаемую для их ударов. И что? Удары ВСУ глубже и чаще. Где ответственность за начатое и сказанное? Или всё ещё "не начинали по настоящему"?
Ответить
13 час.
Свежие комментарии