Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВСУ нанесли варварский удар по утреннему Белгороду

ВСУ нанесли варварский удар по утреннему Белгороду

Формирования киевского режима сегодня утром нанесли очередной неизбирательный удар по Белгороду. По предварительным данным, по мирным жителям работала РСЗО «Вампир» (чешская модификация «Града», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Гарибян Сусанна
Немедленно нанести ответный удар и снести  район откуда  прилетело до основания.
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14 час.
VC
Vasilii Chitin
А  Путин ещё когда говорил, что отодвинет ВСУ на дистанцию недосягаемую для их ударов. И что?  Удары ВСУ глубже и чаще. Где ответственность за начатое и сказанное?  Или всё ещё &quot;не начинали по настоящему&quot;?
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13 час.

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