ВСУ нанесли варварский удар по утреннему Белгороду

VC

Vasilii Chitin

А Путин ещё когда говорил, что отодвинет ВСУ на дистанцию недосягаемую для их ударов. И что? Удары ВСУ глубже и чаще. Где ответственность за начатое и сказанное? Или всё ещё "не начинали по настоящему"?