В США рассказали об уловке министров для переубеждения Трампа

Министр финансов Скотт Бессент и министр торговли Говард Лютник смогли поймать момент и переубедить президента США Дональда Трампа по вопросу, который касался масштабных пошлин, сообщает WSJ со ссылкой на источники.
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