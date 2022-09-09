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Первый тренер Дзюбы поддержал решение Карпина не вызывать игрока сборную России

Первый тренер Дзюбы поддержал решение Карпина не вызывать игрока сборную России

Первый тренер нападающего Артема Дзюбы Александр Шупляков заявил, что поддерживает решение главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина не вызывать игрока "Аданы Демирспор" на сентябрьский сбор и товарищеский матч с командой Киргизии.

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