"В никитинской поддержке ВСУ нет ничего странного. Всю жизнь копить нелюбовь и презрение к России. Куда-то же это должно было вывести."

НК

Наталья Котельникова

Да это просто старческая деменция и от этого озлобленность на своих. Всё у кого деменция в первую очередь вымещают свою нездоровую злость именно на ближайшее окружение. Вот эти оба больные музыканты и понеслись на встречу своей болезни, они не понимают что творят, не помнят кто они, где живут и зачем. Конец близок.