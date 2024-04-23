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"В никитинской поддержке ВСУ нет ничего странного. Всю жизнь копить нелюбовь и презрение к России. Куда-то же это должно было вывести."

"В никитинской поддержке ВСУ нет ничего странного. Всю жизнь копить нелюбовь и презрение к России. Куда-то же это должно было вывести."

Оказывается, барды Никитины спонсируют ВСУ. Честно говоря, ничего удивительного. Многие ведь, наверное помнят совершенно инфернальный мультфильм "Большой секрет для маленькой компании"? С унылыми и графоманскими песнями в исполнении Татьяны и Сергея Никитиных.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Весь секрет непорядочности в их национальности.
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4 час.
НК
Наталья Котельникова
Да это просто старческая деменция и от этого озлобленность на своих. Всё у кого деменция в первую очередь вымещают свою нездоровую злость именно на ближайшее окружение. Вот эти оба больные музыканты и понеслись на встречу своей болезни, они не понимают что творят, не помнят кто они, где живут и зачем. Конец близок.
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3 час.
ТБ
Татьяна Бут
Если бы вы о них не написали, никто б про них и не вспомнил.
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2 час.

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