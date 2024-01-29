Собянин рассказал о новых производствах ОЭЗ «Технополис Москва»

В прошлом году открылось на 30% больше производств Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на площадках ОЭЗ «Технополис «Москва» было запущено сразу 35 новых производств, что на 30% больше, чем годом ранее.
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