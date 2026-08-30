Бригада бывших ВСУшников воюет за Россию и шукает вечорами своих ТЦКшников – Сладков

Галичане в целом меньше всех участвуют в боевых действиях, среди пленных ВСУшников больше всего представителей юго-восточных регионов.
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