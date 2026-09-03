Экономист Андрианов: визит на ССК "Звезда" задал тон выступлению Путина на ВЭФ

Посещение Владимиром Путиным судостроительного комплекса «Звезда» не было случайным. Визит на верфь задал тон всему турне президента по Дальнему Востоку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Стубб: новый миро...
- Стубб: новый миро...
- MEE: Турция поста...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым