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Газета.ру

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Экономист Андрианов: визит на ССК "Звезда" задал тон выступлению Путина на ВЭФ

Экономист Андрианов: визит на ССК "Звезда" задал тон выступлению Путина на ВЭФ

Посещение Владимиром Путиным судостроительного комплекса «Звезда» не было случайным. Визит на верфь задал тон всему турне президента по Дальнему Востоку.

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