Песков заявил, что главная задача интервью Путина Карлсону достигнута

Главная задача интервью президента России Владимира Путина американскому ведущему Такеру Карлсону — чтобы российского лидера увидели и услышали во всем мире — была достигнута, о чем говорят и цифры просмотров.
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