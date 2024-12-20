Витебская развязка получила разрешение на ввод в эксплуатацию

Она заняла площадь около 70 000 квадратных метров Новый крупномасштабный инфраструктурный проект в Петербурге занял площадь около 70 000 квадратных метров и протянулся почти на три километра, основная часть которого составляет 2,5 километра.
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