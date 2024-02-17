Даня Милохин выиграл техническим нокаутом у индийского блогера Аджман

Блогер Даня Милохин в пятницу, 16 февраля, дебютировал в профессиональном боксе и в первом в своей жизни поединке весовой категории до 70 кг выиграл техническим нокаутом в первом раунде у блогера из Индии Аджмана Хана.
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