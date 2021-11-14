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Почему школьники так много матерятся? Они уже не ругаются, а разговаривают матом. Забыли, что такое хорошо и что такое плохо

Почему школьники так много матерятся? Они уже не ругаются, а разговаривают матом. Забыли, что такое хорошо и что такое плохо

Степан Корольков~Хранитель маяка Я живу на первом этаже, а под окном проходит дорожка, которая ведёт к школе, в учебное время там постоянно ходили школьники.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
это издержки молодости. в савейскае время молодёжь материлась ни меньше., а где-то даже больше
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1 д.
Татьяна Колесниченко
Молодёжь можно воспитывать только собственным примером. Раньше тоже матерились, но мы понимали, что это под запретом, что нас осудят взрослые. Сейчас вседозволенность и безнаказанность.... Деградация. Отрицательные персонажи возводятся в статус положительных героев. Боюсь, что будет только хуже.
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1 д.

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