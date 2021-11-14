Почему школьники так много матерятся? Они уже не ругаются, а разговаривают матом. Забыли, что такое хорошо и что такое плохо

это издержки молодости. в савейскае время молодёжь материлась ни меньше., а где-то даже больше

Татьяна Колесниченко

Молодёжь можно воспитывать только собственным примером. Раньше тоже матерились, но мы понимали, что это под запретом, что нас осудят взрослые. Сейчас вседозволенность и безнаказанность.... Деградация. Отрицательные персонажи возводятся в статус положительных героев. Боюсь, что будет только хуже.