Фанаты Rockstar убедили себя, что второй трейлер GTA VI выйдет 27 декабря С премьеры ...

Фанаты Rockstar убедили себя, что второй трейлер GTA VI выйдет 27 декабряС премьеры первого и пока единственного трейлера горячо ожидаемого криминального боевика с открытым миром Grand Theft Auto VI (GTA VI) от Rockstar Games прошло уже больше года, и некоторые фанаты попросту не могут с этим смириться.