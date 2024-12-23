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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Фанаты Rockstar убедили себя, что второй трейлер GTA VI выйдет 27 декабря С премьеры ...

Фанаты Rockstar убедили себя, что второй трейлер GTA VI выйдет 27 декабря С премьеры ...

Фанаты Rockstar убедили себя, что второй трейлер GTA VI выйдет 27 декабряС премьеры первого и пока единственного трейлера горячо ожидаемого криминального боевика с открытым миром Grand Theft Auto VI (GTA VI) от Rockstar Games прошло уже больше года, и некоторые фанаты попросту не могут с этим смириться.

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