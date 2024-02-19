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В Евросоюзе испугались вероятной победы Дональда Трампа на выборах в США

В Евросоюзе испугались вероятной победы Дональда Трампа на выборах в США

Представители Евросоюза считают, что в случае победы Трампа помощь Украине от США прекратится.Журналисты The Washington Post опросили должностных лиц Евросоюза о последствиях возможной победы Дональда Трампа на предстоящих выборах США.

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