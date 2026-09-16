Saphier faces confirmation hearing to be surgeon general

A Senate committee is scheduled to hold a confirmation hearing for Dr. Nicole Saphier, a radiologist, and wellness influencer, to be surgeon general.
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