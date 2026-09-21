Китайский автобум: как китайские машины захватили российский рынок за полгода

Рынок автомобилей в России переживает настоящий китайский бум. Поставки машин из Поднебесной за январь–август 2026 года выросли вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили более 688 тысяч единиц.
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