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Китайский автобум: как китайские машины захватили российский рынок за полгода

Рынок автомобилей в России переживает настоящий китайский бум. Поставки машин из Поднебесной за январь–август 2026 года выросли вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили более 688 тысяч единиц.

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