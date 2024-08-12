Руководство по уходу за тонкими волосами

Если вы родились не с густой шевелюрой, то вам уже известны все проблемы тонких волос. С одной стороны, тратиться намного меньше времени на прически, укладку и сушку, но с другой стороны, вашим волосам катастрофически не хватает объема и сложно удержать локоны.