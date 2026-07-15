В Минцифры разработали механизм выплаты компенсации ущерба от мошенников

В России готовится к запуску новый механизм защиты граждан от телефонных мошенников. Минцифры разработало правила, по которым пострадавшие смогут вернуть похищенные деньги за счет банков или операторов связи.
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