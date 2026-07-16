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The Eurasia Daily news agency

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If the US attacks our infrastructure, we will return the Arabs to the era of camels — Iranian Armed Forces

If the US attacks our infrastructure, we will return the Arabs to the era of camels — Iranian Armed Forces

If the US attacks our infrastructure, we will return the Arabs to the age of camels. This statement was made by the official representative of the Central Headquarters of the Iranian armed Forces "Khatam al-Anbia" Brigadier General Ebrahim Zolfagari, Mehr news agency reports.

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