В Республике Коми сотрудники полиции задержали с поличным наркосбытчика, подозреваемого в покушении на сбыт крупной партии синтетических наркотиков

Из незаконного оборота всего изъято более килограмма запрещенных веществ Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Сыктывкару в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий с поличным задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 54-летний сыктывкарец, подозреваемый в незаконном сбыте наркотических средств.