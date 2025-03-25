Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

919 подписчиков

В Республике Коми сотрудники полиции задержали с поличным наркосбытчика, подозреваемого в покушении на сбыт крупной партии синтетических наркотиков

Из незаконного оборота всего изъято более килограмма запрещенных веществ Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Сыктывкару в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий с поличным задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 54-летний сыктывкарец, подозреваемый в незаконном сбыте наркотических средств.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх