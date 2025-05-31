Проверка репродуктивного здоровья с шести лет: обязательные медосмотры для детей с сентября 2025 года Ольга БезродняяВ рамках программы о заботе здоровья подрастающего поколения все дети с сентября 2025 года обязаны будут пройти медосмотр.