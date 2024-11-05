Синоптик Колесов показал красивый рассвет и рассказал о грядущем потеплении в Петербурге

К выходным в городе воздух может прогреться до +10 градусов К Петербургу подходит атмосферный фронт, которые принесут в наш город осадки преимущественно в виде дождя, но и мокрый снег еще местами возможен.
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