Китай: куда съездить, что посмотреть и попробовать

И чем страна может привлечь российских туристов в этом году Генеральный директор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов рассказал о правильной подготовке поездки на отдых в Китай, передаёт 360.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии