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Эксперт высказался о планах Киркорова — идея абсурдная

Эксперт высказался о планах Киркорова — идея абсурдная

Народный артист потряс откровениями на тему пластической операции. Филипп Киркоров Komsomolskaya Pravda/Global Look PressФилипп Киркоров пытается любыми способами возместить убытки от бойкота, который был объявлен ему после вечеринки Ивлеевой.

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