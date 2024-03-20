Эксперт высказался о планах Киркорова — идея абсурдная

Народный артист потряс откровениями на тему пластической операции. Филипп Киркоров Komsomolskaya Pravda/Global Look PressФилипп Киркоров пытается любыми способами возместить убытки от бойкота, который был объявлен ему после вечеринки Ивлеевой.
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