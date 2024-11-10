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В офисе Трампа дистанцировались от призыва к Украине забыть про Крым

В офисе Трампа дистанцировались от призыва к Украине забыть про Крым

Стратег Республиканской партии Брайан Ланза, который призвал Украину отказаться от Крыма, не выступал от имени избранного президента США Дональда Трампа, заявил неназванный представитель переходного офиса республиканца.

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