В офисе Трампа дистанцировались от призыва к Украине забыть про Крым

Стратег Республиканской партии Брайан Ланза, который призвал Украину отказаться от Крыма, не выступал от имени избранного президента США Дональда Трампа, заявил неназванный представитель переходного офиса республиканца.
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