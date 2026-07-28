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Царьград

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Обновление парка «Дружба» в Ростове обойдется в 290 млн рублей

Обновление парка «Дружба» в Ростове обойдется в 290 млн рублей

На обновление парка «Дружба» в Ростове будет направлено 290 миллионов рублей. Данное решение было принято в ходе внеочередного заседания городской думы, на котором рассматривались поправки в бюджет на 2026–2028 годы.

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