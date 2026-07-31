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Военное обозрение

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Россия чтит память воинов, павших в Первой мировой войне

Россия чтит память воинов, павших в Первой мировой войне

1 августа Россия отмечает День памяти воинов, погибших в Первой мировой войне. В 2026 году исполняется 112 лет с начала участия страны в том конфликте, унёсшем жизни более миллиона российских солдат и офицеров.

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