Служба внешней разведки установила на территории своей штаб-квартиры в Ясенево бронзовый памятник Феликсу Дзержинскому, основателю ВЧК.
Дзержинский в России это, скорее, символ, чем личность и человек
Комментарии
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лл
лина любимцева
Все верно вы говорите! Именно так!! Андропов - главный предатель и виновник развала СССР!! Он все подготовил, пользуясь своим служебным положением и возможностями, устранил всех, кто бы мог помешать, чтобы к власти пришел Горбачев, который называл Андропова "своим учителем". ЧЕМУ тот научил - теперь видим!!
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15 час.
Олег Самойлов
Мне вот интересно, а в годы социализма страной хоть один период какой-нибудь правили НЕ предатели?
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10 час.
Олег Самойлов
Вот это про Дзержинского, на всякий случай: https://www.youtube.com/watch?v=zHAzioG8iUc&ab_channel=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Феликс Дзержинский. Нет имени страшнее моего
YouTube
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10 час.
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