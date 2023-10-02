Дзержинский в России это, скорее, символ, чем личность и человек

лл

лина любимцева

Все верно вы говорите! Именно так!! Андропов - главный предатель и виновник развала СССР!! Он все подготовил, пользуясь своим служебным положением и возможностями, устранил всех, кто бы мог помешать, чтобы к власти пришел Горбачев, который называл Андропова "своим учителем". ЧЕМУ тот научил - теперь видим!!