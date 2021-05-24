В украинском жюри Евровидения потребовали изменить правила из-за России

Телеканал 360°ПолитикаВ украинском жюри Евровидения потребовали изменить правила из-за РоссииИз-за участия в Евровидении Украины и России нужно скорректировать правила оценки выступлений представителей обеих стран.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНиколай ФедюковСтрана, которая применяет свою армию против своего народа , с применением авиации, тяжелой артиллерии, химического оружия на надуманной и политически изменённом строе, не может диктовать, ставить условия, и требовать на международных мероприятиях, форума, соревнованиях. Это как тяжело больной бьётся об стенку головой по внешнему наказу и не исполняет предписание врачей, и внутреннего голоса защиты и позыва.MICHAEL KOROSTYLEVА вот как раз мозги и честь у пана Кондратюка отсутствуют начисто! На такой бред способны только полные идиоты. 👻👻👻Комментировать
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