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ВК Пресс

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Ответ на трагедию в Архипо-Осиповке: заявление главы Краснодарского края

Ответ на трагедию в Архипо-Осиповке: заявление главы Краснодарского края

Казаков привлекут к защите Кубани от атак беспилотников в составе мобильных огневых групп Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил привлечь казачество к работе мобильных огневых групп после трагической атаки БПЛА на посёлок Архипо-Осиповка 3 августа.

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