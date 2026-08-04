Ответ на трагедию в Архипо-Осиповке: заявление главы Краснодарского края

Казаков привлекут к защите Кубани от атак беспилотников в составе мобильных огневых групп Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил привлечь казачество к работе мобильных огневых групп после трагической атаки БПЛА на посёлок Архипо-Осиповка 3 августа.