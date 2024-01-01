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На Южном Урале резко похолодает

На Южном Урале резко похолодает

В Челябинской области резко похолодает. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня температура воздуха в разных частях региона колебалась от 0 до -10 градусов, на севере и западе фиксируются обильные осадки.

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