На Южном Урале резко похолодает

В Челябинской области резко похолодает. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня температура воздуха в разных частях региона колебалась от 0 до -10 градусов, на севере и западе фиксируются обильные осадки.
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