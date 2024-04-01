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Отрыв России от стран Евросоюза в области атомных технологий измеряется уже десятилетиями

Отрыв России от стран Евросоюза в области атомных технологий измеряется уже десятилетиями

Отрыв России от стран Евросоюза в области атомных технологий измеряется уже десятилетиями. В то время как Росатом вплотную подходит к промышленному производству реакторов четвёртого поколения, в Европе только начинают задумываться о необходимости вернуться к развитию атомной энергетики.

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