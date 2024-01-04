NYT: Лидер Ирана призвал проявить терпение ради мира с США после теракта у могилы Сулеймани

Али Хаменеи хочет избежать прямого конфликта с Соединенными ШтатамиВысший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи попросил военное командование проявить «стратегическое терпение» после теракта в городе Креман, чтобы избежать прямой конфронтации с США, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
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