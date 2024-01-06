Охотиться на морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях можно будет только с разрешения комиссии, создаваемой Правительством

Правила вылова китов, дельфинов и других морских млекопитающих могут вступить в силу 1 сентября 2024 года вместе с законом, запрещающим добывать их в учебных и культурно-просветительских целях, в том числе для дельфинариев, зоопарков и океанариумов.
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