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Царьград

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"Никакого мира с этими ...только полное уничтожение": Штурм монастыря - финальный бой. Сотни солдат решились на смерть. Генштаб игнорирует

"Никакого мира с этими ...только полное уничтожение": Штурм монастыря - финальный бой. Сотни солдат решились на смерть. Генштаб игнорирует

Тяжёлые бои в приграничных районах не стихают ни на день. У ВСУ осталось два главных укрепрайона в Курской области, которые они превратили в настоящие крепости и вцепились зубами, параллельно пытаясь подводить резервы.

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