Боевики Вооружённых сил киевского режима в ночной период задействовали боевые беспилотные летательные аппараты для того, чтобы подорвать находившуюся в поле ТОС «Солнцепёк» Армии Российской Федерации, но не сумели добиться цели из-за того, что на ней была расположена установка РЭБ «Волнорез».