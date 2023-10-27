Россия может отправить свой космический корабль к Луне на год раньше

Запуск орбитального космического аппарата «Луна-26» может быть перенесен с 2027 года на 2026 год. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в ходе встречи президента России Владимира Путина с молодыми учеными и специалистами космической сферы.
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