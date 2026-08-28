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FiNE NEWS

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В МИД РФ рассказали о целях информационных атак на россиян

Введение Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила на Фестивале новых медиа в мастерской управления «Сенеж», где рассказала о целях информационных атак, направленных на граждан страны.

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