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Савчук: российские вертолеты поразили украинские критически важные объекты на краснолиманском направлении

Савчук: российские вертолеты поразили украинские критически важные объекты на краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук в субботу сообщил о поражении вертолетами российской армии критически важных объектов на краснолиманском направлении.

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