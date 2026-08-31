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Художник Карлес Далмау создает милые картины, но стоит присмотреться внимательнее…

Художник Карлес Далмау создает милые картины, но стоит присмотреться внимательнее…

Испанскому художнику и иллюстратору Карлесу Далмау (Carles Dalmau) 24 года. Этот парень живет в Жироне, Испания, и когда его спрашивают, чем он занимается, небрежно отвечает: «рисую там всякое».

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