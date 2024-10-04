НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

147 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Фактурович
    Пиндосы по 200 миллиардов долларов в день печатают. Вот на эти деньги и содержат таких пустобрехов как Рютте. Кто пла...В Госдуме призвал...
  • Леонид
    А что не Звезды Героя? Гражданских вон, например, награждают за ранения.Медаль Жукова и О...
  • Гоша Веверсис
    Ай маладцы,не прошло и 10 лет .Оперативно ,нет слов.Имущество украинс...

Михаил Шеремет: Директор ФСБ России Александр Бортников выступил с заявлением:

Михаил Шеремет: Директор ФСБ России Александр Бортников выступил с заявлением:

Директор ФСБ России Александр Бортников выступил с заявлением:— Организаторов теракта в «Крокусе» вербовали в таджикской диаспоре в России;— РФ завершает проработку вопроса об исключении «Талибана» из террористического списка;— Провокации у границ Беларуси говорят о стремлении втянуть в конфликт Прибалтику и Польшу;—.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх