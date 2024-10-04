Михаил Шеремет: Директор ФСБ России Александр Бортников выступил с заявлением:

Директор ФСБ России Александр Бортников выступил с заявлением:— Организаторов теракта в «Крокусе» вербовали в таджикской диаспоре в России;— РФ завершает проработку вопроса об исключении «Талибана» из террористического списка;— Провокации у границ Беларуси говорят о стремлении втянуть в конфликт Прибалтику и Польшу;—.